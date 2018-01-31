У Барселоні прихильники Пучдемона намагалися встановити намети біля парламенту

Середа, 31 січня 2018, 08:14

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У Барселоні прихильники незалежності у вівторок ввечері намагалися встановити наметове містечко біля будівлі парламенту Каталонії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Кілька сотень мітинувальників зібралися біля парламенту після того, як спікер оголосив рішення відкласти голосування за призначення Карлеса Пудчемона на посаду глави уряду.

Серед учасників протесту були переважно прихильники партії Пучдемона "Junts per Catalunya" (Разом за Каталонію) та сепаратистської партії CUP.

Мітингувальникам спочатку вдалося прорвати поліцейський кордон навколо будівлі парламенту, але через деякий час правоохоронці відтіснили їх. Повідомляється, що під час сутичок затримали двох осіб.

Група протестувальників запропонувала встановити наметове містечко до нової сесії парламенту, однак через деякий час організатори вирішили цього не робити, щоб уникнути ескалації ситуації.

"Рух за незалежність завжди мирний...ми йдемо додому", - заявили вони.

Нагадаємо, спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен прийняв рішення відкласти засідання, на якому депутати повинні були обговорювати кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост глави Женералітату.

Своїм рішенням Торрен продемонстрував небажання йти всупереч рішенню Конституційного суду, як того вимагав сам Пучдемон, однак знайшов інший вихід. Він заявив, що іншого кандидата висувати не будуть.

Конституційний суд Іспанії минулого тижня постановив, що для обрання главою регіону Пучдемон повинен особисто бути присутнім в парламенті.