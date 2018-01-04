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Уламки північнокорейської балістичної ракети Хвасон-12 впали на місто – ЗМІ

Четвер, 04 січня 2018, 11:23
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КНДР у квітні минулого року провела невдалий запуск балістичної ракети Хвасон-12 і її уламки впали на території одного з північнокорейських населених пунктів.

Про це повідомляє The Diplomat із посиланням на джерела в уряді США. Це видання знаходиться в Токіо і пише про політику та питання безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Невдале випробування відбулося 22 квітня 2017 року. Це було третє випробування ракети цього класу.

КНДР запустила балістичну ракету середнього радіусу дії Хвасон-12 з аеродрому Пукчанг у південній провінції Пхьонан.

Ракета впала невдовзі після запуску в промисловій зоні міста Токчхон, населення якого становить понад 300 тисяч осіб, завдавши значного збитку комплексу промислових та сільськогосподарських будівель. Про загиблих або постраждалих інформації немає.

За даними видання, приблизно через одну хвилину польоту двигуни першої ступені Хвасон-12 вийшли з ладу, ракета не піднялась вище 70 кілометрів.

Місце падіння ракети було зафіксоване на комерційних супутникових знімках з квітня по травень 2017 року.

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