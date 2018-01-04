ЄС критикує торговельну блокаду США щодо Куби

Четвер, 04 січня 2018, 13:11

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні розкритикувала торговельне ембарго США щодо Куби.

Про це вона заявила під час візиту до Гавани, повідомляє AFP.

"Блокада – це не рішення. Ми, європейці, говорили це нашим американським друзям багато разів. На противагу тим, хто будує стіни та зачиняє двері, ми, європейці, прагнемо будувати мости та відчиняти ворота для співпраці і діалогу", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, США і Куба відновили дипломатичні відносини в 2015 році, за часів роботи адміністрації Барака Обами. Згодом Вашингтон скасував частину торговельних обмежень з Гаваною.

Однак відносини між двома країнами погіршились після приходу до влади Дональда Трампа. Наприкінці вересня 2017 року США відкликали більше половини свого дипломатичного персоналу з Куби через "акустичну атаку" проти групи американських дипломатів.

Крім того, США безстроково припинили видачу віз на острові, а також закликали американських туристів не відвідувати Кубу.

У листопаді 2017 року Мінфін США запровадив обмеження на співпрацю американських фірм із силовими структурами Куби.