Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії

Четвер, 04 січня 2018, 17:05

Греція цього року хоче врегулювати давню суперечку щодо назви колишньої Югославської республіки Македонія.

Про це заявив грецький міністр закордонних справ Нікос Котціас, повідомляє Reuters.

Вирішення спору щодо назви може розблокувати для Балканської країни шлях до вступу в Європейський Союз.

"Я думаю, що 2018 рік стане роком, коли будуть вирішені питання зовнішньої політики, які на десятиліття застрягли в болоті. Ми всі будемо сприяти добробуту Балкан", - сказав Котціас.

Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до 1991 року носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

"Щодо питання назви, уряд веде переговори і підтримує компромісну назву, яке буде всебічно використовуватися", - додав міністр.

Греція, ЄС та інші міжнародні структури іменують країну як "Колишня Югославська республіка Македонія" (КЮРМ).