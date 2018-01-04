Знайти
АКТУАЛЬНО

У Норвегії вперше продали електромобілів і гібридів більше, ніж звичайних авто

Мер у Франції пропонує відмовитись від традиційних поцілунків при зустрічі

9% населення ЄС не може дозволити собі достатньо обігрівати будинок

Поїздку глав МЗС України та Німеччини на Донбас скасували через негоду

Внаслідок шторму "Елеонора" в Європі загинули три людини

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Шторм "Елеонора" вирує на заході Європи: є загиблі і постраждалі






Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії

Четвер, 04 січня 2018, 17:05
Версія для друку Коментарі

Греція цього року хоче врегулювати давню суперечку щодо назви колишньої Югославської республіки Македонія.

Про це заявив грецький міністр закордонних справ Нікос Котціас, повідомляє Reuters.

Вирішення спору щодо назви може розблокувати для Балканської країни шлях до вступу в Європейський Союз.

"Я думаю, що 2018 рік стане роком, коли будуть вирішені питання зовнішньої політики, які на десятиліття застрягли в болоті. Ми всі будемо сприяти добробуту  Балкан", - сказав Котціас.

Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до 1991 року носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

"Щодо питання назви, уряд веде переговори і підтримує компромісну назву, яке буде всебічно використовуватися", - додав міністр.

Греція, ЄС та інші міжнародні структури іменують країну як "Колишня Югославська республіка Македонія" (КЮРМ).

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:38
У Данії найменша кількість заяв на притулок за останні 10 років
17:05
Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії
16:41
аудіо
НАТО затвердив офіційний гімн
16:24
Єврокомісія до кінця року оцінить боротьбу з корупцією головуючої в ЄС Болгарії
16:03
Російські літаки скинули бомби поблизу Дамаска, загинули 30 цивільних – ЗМІ
15:43
Компанії в Ісландії мають доводити, що їхня оплата праці не дискримінує жінок
15:19
фото
У центрі Брюсселя створять дзеркальний "центр європейської демократії"
14:58
У Венеції викрали ювелірні вироби з колекції королівської сім'ї Катару
14:34
У Норвегії вперше продали електромобілів і гібридів більше, ніж звичайних авто
14:07
Клімкін пропонує наслідувати Францію у боротьбі з фейковими новинами РФ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Італійський виклик для України та ЄС: чим загрожують перші вибори 2018 року

Обидва найімовірніші сценарії коаліції несуть загрозу як для України, так і для ЄС, адже потенційні переможці італійських виборів дружать з Кремлем. Чи буде у ЄС достатньо сил, щоб утримати європейську єдність – це питання обіцяє стати одним із ключових у 2018 році...

Сергій Сидоренко, Олена Галушка, Анастасія Красносільська

Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка

На Різдво більшість західних дипломатів пішли у відпустку, політичне життя в Європі та США завмерло. Саме це дозволило Порошенку відкласти критику Заходу... Варто розібратися, чому проект від президента гарантовано не буде сприйнятий як виконання Києвом своїх зобов’язань...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  