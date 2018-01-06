У Держдумі РФ звинуватили парламент Молдови у підіграванні русофобським настроям

Субота, 06 січня 2018, 11:54

У російській Держдумі звинуватили парламент Молдови у підіграванні русофобським настроям і обіцяють кроки у відповідь.

Про це повідомляє Newsmaker.

Як заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, заборона трансляції російських програм вплине на стосунки між Росією і Молдовою.

"Це все-таки позначиться на наших відносинах ... Ми змушені будемо якимось чином реагувати", - сказав Чепа.

Депутат підкреслив, що парламент Молдови відверто "грає на руку русофобським настроям".

"Всі останні постанови, які були прийняті, були прийняті як альтернативні рішення президента Ігоря Додона, і всі мали такий русофобський характер. Це і призначення нових міністрів, які були помічені в корупційних скандалах, і Додон їх не затвердив ", - також додав він.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Молдови прийняв проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо.

Згідно із запропонованими змінами, новини, які транслюють молдовські теле- і радіостанції, можуть бути вироблені тільки в країнах ЄС, США, Канади та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього пункту мовників будуть штрафувати на суму 40-70 тисяч леїв ($2300-4000), а за повторне порушення - штраф 70-100 тисяч леїв ($4000-5800).

Додон відмовився затвердити цей документ і повернув його в парламент, але депутати повторно затвердили проект правок.

5 січня Конституційний суд Молдови постановив, що президент Молдови порушив конституцію, не підписавши закон, і дозволив прийняти його в обхід Додона.