Британія поки не розглядає можливості безвізу з Україною – посол

Субота, 06 січня 2018, 12:48

Велика Британія не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю виданню "Новое время"

За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.

"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф.

Нагадаємо, відразу ж після першого замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуеву в Києві, який відбувся 1 червня, нардеп від Народного фронту і член колегії МВС Антон Геращенко заявляв, що кілер, який напав на них, отримав українські документи у лютому 2016 року.

"Буквально протягом п'яти днів він оформив собі і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт, і довідку про ідентифікаційний код", - стверджував Геращенко.

Повідомлялося також, що відразу після замаху у кілера виявили український закордонний паспорт.

Крім того, 21 грудня посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді" заявляла, що в ЄС стежать за розвитком ситуації з можливим існуванням корупційної схеми, яка дозволяє громадянам третіх країн отримати паспорт України (мова йде про справу Діни Пімахової - заступниці голови Міграційної служби, яка розповідала агенту НАБУ під час спецоперації про схему оформлення українського паспорту шляхом підробки ДНК-експертизи, що має підтвердити наявність близьких родичів в Україні, - ред).

"Ми особливо уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", - застерегла посол.