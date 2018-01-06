Винищувачі НАТО в 2017 році супроводили 130 російських літаків над Балтикою

Субота, 06 січня 2018, 13:55

Дислоковані в Литві і Естонії винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання в порівнянні з попереднім роком в 2017 році супроводили більше російських військових літаків, що летіли поруч з кордонами Балтійських країн, проте менше, ніж в 2015-му.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на дані Міноборони Литви.

В минулому році натівські винищувачі супроводили близько 130 літаків, що летіли над Балтійським морем.

У позаминулому році винищувачі злітали близько 110 разів, в 2015-му - близько 160, а в 2014-му - близько 140 разів.

Винищувачі різних країн НАТО чергують по чотири місяці в місії базуються на базах ВПС Литви в Шауляй і в Естонії - в Емарі.

У п'ятницю під литовським Шяуляй приземлилися чотири данських винищувачі, які будуть виконувати місію повітряної поліції НАТО в Балтійських країнах.