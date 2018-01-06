Туреччина і Німеччина домовились зробити все для покращення відносин

Субота, 06 січня 2018, 15:38

Міністри закордонних справ Німеччини та Туреччини у суботу домовилися зробити все для поліпшення стосунків, які погіршилися на тлі репресій Анкари після спроби перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вказав на історичні зв'язки між країнами, зокрема, на роль турецьких працівників у відновленні Німеччини після Другої світової війни, турецьку гостинність до німецьких біженців під час фашистської епохи та тримільйонну турецьку громаду.

"Для нас обох справа честі зробити все можливе, щоб подолати труднощі, що існували в німецько-турецьких відносинах, і знайти спільну основу в майбутньому, пам'ятаючи все, що зв'язує нас разом", - сказав Габріель.

Міністри визнали, що розбіжності між країнами зберігаються. За словами глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, каменем спотикання є питання вступу Туреччини до ЄС – розвиток подій, проти якого наразі виступає Німеччина.

"Нам вигідно подолати розбіжності і продовжувати йти спільним шляхом. Ми повинні зосередитись на питаннях, які є виграшними для обох наших країн, таких як Митний союз ", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запропонував використовувати майбутню угоду ЄС з Великою Британією щодо Brexit як нову модель відносин з іншими країнами, зокрема Україною та Туреччиною.