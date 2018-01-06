Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи

Субота, 06 січня 2018, 15:58

Тиск на антикорупційні органи, який посилився в Україні останнім часом, створює серйозні ризики.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в інтерв’ю виданню "Новое время".

За її словами, такий тиск може серйозно відбитися на репутації України, яку вона успішно створювала протягом декількох останніх років.

Як зазначила посол, мова навіть може йти про подальшу міжнародну підтримку України. Гоф також зазначила, що без ефективної боротьби з корупцією нові інвестиції у країну не прийдуть.

"Тут представлено багато відомих британських компаній - Land Rover, JCB, Mark&​​Spencer та безліч інших, вони постійно говорять мені, що їхній розвиток тут гальмує корупція, величезна кількість регуляцій та високі податкові ставки", - сказала Гоф.

Як повідомлялося, представництво ЄС в Україні сподівається, що українська влада вживе заходів для запобігання нападів на антикорупційних активістів.