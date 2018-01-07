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"Різдвяні авіаудари" авіації РФ у Сирії: є загиблі серед мирного населення

Неділя, 07 січня 2018, 10:19
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Щонайменше 17 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів, завданих  в суботу, 6 січня, по передмістям Дамаска.

Про це повідомляє Німецька хвиля, цитуючи повідомлення базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Авіаудари були завдані по місцевості Східна Гута, яку контролюють опозиційні Асаду сили.  Внаслідок цього загинули щонайменше 17 місцевих мешканців. Поранення отримали ще 60 людей.

Найпотужніших авіаударів завдали по району Хаморіа, де загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Керівник центру моніторингу Рамі Абдель Рахман повідомив, що сирійські і російські літаки продовжують інтенсивне бомбардування Східної Гути, зосередившись на кількох житлових районах.

Раніше повідомлялося, що у попередні дні в Східній Гуті від авіаударів загинули ще близько 30 цивільних, а з кінця грудня минулого року кількість жертв серед мирних жителів сягнула вже майже ста осіб.

Східна Гута залишається анклавом збройної опозиції неподалік від сирійської столиці, серед опонентів Башара Асада тут переважають радикальні ісламістські угруповання. За оцінками, близько 400 тисяч осіб перебувають у Східній Гуті в облозі урядових сил. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за 2017 рік в Сирії загалом загинули понад 39 тисяч людей, у тому числі 10,5 тисяч цивільних.

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