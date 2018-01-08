У Польщі змінюють уряд, у відставку йдуть від 5 до 10 міністрів

Понеділок, 08 січня 2018, 17:00

У вівторок опівдні прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про суттєві зміни у складі уряду.

Цю інформацію підтвердила в понеділок речниця польського уряду Йоанна Копчинська в ефірі телекомпанії TVN24.

Про зміни в понеділок повідомили також інші посадовці, в тому числі віце-спікер Сенату Адам Бєлан. Він попередив, що "перестановки будуть глибокими, зміняться керівники важливих міністерств".

Імена міністрів, які підуть у відставку, наразі не називають, хоча політичному керівництву країни відомі деталі цих змін. Адам Бєлан впевнений, що деякі призначення та відставки в уряді "здивують".

Загалом зміниться "не більше 10 міністрів", додав політик. Маршалек Сенату Станіслав Крачевський підтвердив, що зміняться керівники "не менше 5, не більше 10 міністерств"

Наразі не уточнюється, чи буде змінений міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, однак раніше його неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку. Міністр оборони Антоні Мацаревич майже напевно збереже посаду, прогнозують польські спостерігачі.

Про імовірного наступника Ващиковського читайте в статті "Хто очолить МЗС Польщі та чому лунають жорсткі заяви щодо України".

Примітно, що прем’єр Моравецький відразу після оголошення нового складу уряду відбуде з візитом до Брюсселя. Варшава має намір розпочати переговори з Єврокомісією про вихід з глибокої кризи у відносинах Польщі та ЄС.

Детально про причини цієї кризи – в репортажі "Останні дні старої Польщі: як скандальна судова реформа штовхає країну далі від ЄС"