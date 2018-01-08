Знайти
АКТУАЛЬНО

Скандал у Польщі: працівників-українців змушують носити синьо-жовту уніформу

У Польщі змінюють уряд, у відставку йдуть від 5 до 10 міністрів

В НАТО кажуть, що мають підстави для переговорів з військовим керівництвом РФ

В порту Одеси став на стоянку американський есмінець

Британія надіслала фрегат для перехоплення 4 кораблів РФ у Ла Манші

Військові керівники НАТО та Росії зустрінуться вперше після анексії Криму - американське ЗМІ

Спецслужби Британії масово повертають звільнених раніше співробітників






У Польщі змінюють уряд, у відставку йдуть від 5 до 10 міністрів

Понеділок, 08 січня 2018, 17:00
Версія для друку Коментарі

У вівторок опівдні прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про суттєві зміни у складі уряду.

Цю інформацію підтвердила в понеділок речниця польського уряду Йоанна Копчинська в ефірі телекомпанії TVN24.

Про зміни в понеділок повідомили також інші посадовці, в тому числі віце-спікер Сенату Адам Бєлан. Він попередив, що "перестановки будуть глибокими, зміняться керівники важливих міністерств".

Імена міністрів, які підуть у відставку, наразі не називають, хоча політичному керівництву країни відомі деталі цих змін. Адам Бєлан впевнений, що деякі призначення та відставки в уряді "здивують".

Загалом зміниться "не більше 10 міністрів", додав політик. Маршалек Сенату Станіслав Крачевський підтвердив, що зміняться керівники "не менше 5, не більше 10 міністерств"

Наразі не уточнюється, чи буде змінений міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, однак раніше його неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку. Міністр оборони Антоні Мацаревич  майже напевно збереже посаду, прогнозують польські спостерігачі.

Про імовірного наступника Ващиковського читайте в статті "Хто очолить МЗС Польщі та чому лунають жорсткі заяви щодо України".

Примітно, що прем’єр Моравецький відразу після оголошення нового складу уряду відбуде з візитом до Брюсселя. Варшава має намір розпочати переговори з Єврокомісією про вихід з глибокої кризи у відносинах Польщі та ЄС.

Детально про причини цієї кризи – в репортажі "Останні дні старої Польщі: як скандальна судова реформа штовхає країну далі від ЄС"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
18:48
Скандал у Польщі: працівників-українців змушують носити синьо-жовту уніформу
17:58
Росіянин, що підірвав автобус "Боруссії", каже, що робив це через гроші
17:00
У Польщі змінюють уряд, у відставку йдуть від 5 до 10 міністрів
16:38
В НАТО кажуть, що мають підстави для переговорів з військовим керівництвом РФ
15:26
В Ірані заборонили вивчати англійську в молодшій школі
14:45
фото
В порту Одеси став на стоянку американський есмінець
14:20
Британія надіслала фрегат для перехоплення 4 кораблів РФ у Ла Манші
13:12
Президент Ірану вбачає у минулих заворушеннях підтримку його політики
12:13
Американський гелікоптер вимушено приземлився на території японського готелю
11:33
Макрон закликав Європу і Китай об'єднатися у протидії змінам клімату
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європейська правда

Військова освіта і програми розвитку: що дали 20 років партнерства України з НАТО

Співпраця України та НАТО продовжує розвиватися і одним з нових напрямів стала соціальна адаптація військовослужбовців. Норвегія, наприклад, фінансує програму, яка пропонує перепідготовку військових запасу та членів їх сімей за двома напрямами...

Віктор Константинов, для Європейської правди

Кінець "іранської революції": як виникли і куди поділися протести в ісламській республіці

Новорічні протести не стали початком нового етапу політичної історії країни, але вони не будуть забуті ані в Ірані, ані за кордоном. Досi не зрозумiло, як швидко повторяться такі процеси – і наскільки масштабними вони будуть наступного разу...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  