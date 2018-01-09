Посол: в Радбезі ООН не обговорюють вирішення питання Криму, спочатку – Донбас

Вівторок, 09 січня 2018, 10:01

Представники Ради Безпеки ООН, в тому числі постійних членів, поки не обговорюють вирішення питання окупованого Росією Криму.

Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я думаю, що треба підходити поетапно. Давайте спочатку розберемося з тим, що відбувається на Донбасі. Якщо вирішили йти шляхом розгортання миротворчої місії, то треба цей шлях пройти до кінця. Якщо зрозуміємо, що це неможливо – буде інша історія", - сказав Єльченко.

Він зазначив, що в питанні Криму поки був обраний шлях консолідації зусиль на ситуації з правами людей на окупованому півострові.

"Так, це саме по собі не вирішить проблеми статусу Криму і не поверне його, але для цього існують інші формати чи інші майданчики, навіть в рамках ООН. Це і шостий юридичний комітет, і Міжнародний суд ООН: побачимо, яким буде рішення за нашим позовом, і ґрунтуючись на ньому, зможемо перейти до чогось серйознішого – скажімо, до питання про статус Криму. Так, у Раді безпеки завжди буде вето Росії, але можна задіяти Генасамблею, обравши для цього правильний час", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Так, резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"