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Ващиковський: В ЄС не хочуть знати, як Польща прийняла понад мільйон українців

Вівторок, 09 січня 2018, 11:24
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що у ЄС не хочуть помічати те, що Польща прийняла понад мільйон українців.

Про це йдеться у статті Ващиковського, опублікованій у виданні Rzeczpospolita.

"Як наслідок нашої політики, більше мільйона громадян України, країни, яка зазнала агресії Росії та яка має непросту економічну ситуацію, живуть в Польщі. Ми прийняли їх, щоб допомогти їм на цьому шляху. Члени Євросоюзу не хочуть помічати цього, вони навіть не хочуть визнати, що наша позиція запобігла значній міграційній хвилі зі сходу, у той час, коли ЄС найбільше страждав від негативних наслідків міграційної кризи", - сказав він.

У своїй статті Ващиковський також висловив розчарування з приводу нещодавнього інтерв'ю міністра закордонних справ Люксембургу, який заявив про відсутність солідарності в ЄС у контексті міграційної політики.

За словами Ващиковського, рішення приймати сотні тисяч мігрантів з країн за межами ЄС не було продумано, і тому Польща буде допомагати жертвам конфлікту у Сирії на місці.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

Раніше повідомлялося, що Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

Невдовзі речниця польського уряду Йоанна Копцинська заявила, що Польща прийняла "багато біженців" з України, чим полегшила напруженість на східному фланзі ЄС, однак в ЄС про це забувають або не помічають.

Посольство України в Польщі у відповідь оприлюднило заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

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