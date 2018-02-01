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У ФРН тривають коаліційні переговори: домовляються про європейську політику

Четвер, 01 лютого 2018, 08:13
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У Німеччині тривають коаліційні переговори між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) Мартіна Шульца, Християнсько-демократичним союзом (ХДС) Ангели Меркель та Християнсько-соціальним союзом (ХСС) Горста Зеєгофера.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шульц у середу заявив, що лідери партій домовилися, що в центрі нової коаліційної угоди має перебувати європейська політика.

За його словами, лідери партій єдині в позиції, що "Європа і боротьба за сильну, оновлену і зміцнену Європу має стати одним з головних завдань майбутнього німецького уряду".

При цьому, зауважив Шульц, Німеччина має тісно співпрацювати не лише з Францією, а й залучити до цього завдання східну сусідку - Польщу.

Сторони переговорів дійшли згоди також щодо тем пенсійного забезпечення, догляду за людьми похилого віку та охорони довкілля.

Учасники переговорів відмовилися від нереалістичної цілі скоротити кількість викидів у атмосферу до 2020 року на 40% відносно 1990 року. Однак натомість вони погодили план скорочення викидів на 55% до 2030 року.

Переговори між СДПН, ХДС і ХСС планують завершити створенням нової "великої коаліції". В якості орієнтовної дати завершення переговорів називалися 10-11 лютого.

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