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В РФ хвалять Варшаву за заборону "бандеризму", але нарікають на польську русофобію

Четвер, 01 лютого 2018, 17:34
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Росія вітає заборону бандерівської ідеології у Польщі, але наголошує на необхідності відмови від "неприхованої русофобії".

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Франц Клінцевич, передає РИА "Новости".

"Закон має вибірковий характер. Різко засуджується чужий націоналізм, пропаганда бандерівської ідеології стає кримінальним злочином, з чим ми, зрозуміло, не можемо не погодитися. В той же час робиться вигляд, що не існує "свого" націоналізму, одним із проявів якого сьогодні виступає неприкрита русофобія", - сказав Клінцевич.

На його думку, ці обидва види націоналізму "є небезпечним для польського суспільства".

Як відомо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та тюремні терміни за публічні заяви про причетність польської нації чи держави до Голокосту.

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті 26 січня. Тепер закон набуде чинності після підписання президентом Польщі.

Схвалення законопроекту викликало критику Ізраїлю та України. МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

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