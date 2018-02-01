Знайти
АКТУАЛЬНО

Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів

Швейцарія ввела санкції проти дочірньої компанії "Газпромбанку" РФ

У Нідерландах хочуть заборонити іноземне фінансування партій

Ізраїль відкличе посла з Польщі – ЗМІ

Клімкін про польський закон: ідея визнати нації злочинними веде в нікуди

Ізраїль категорично проти скандального польського закону про Голокост

МЗС запустив сервіс добровільної реєстрації українців під час подорожей - ДРУГ






Швейцарія ввела санкції проти дочірньої компанії "Газпромбанку" РФ

Четвер, 01 лютого 2018, 19:17
Версія для друку Коментарі

Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів, бо підозрює її у відмиванні грошей протягом 10-річного періоду.

Про це повідомляє The Associated Press.

Регулятор провів розслідування щодо понад 30 швейцарських банків після того, як з'явилося "Панамське досьє". Поглиблена перевірка була проведена стосовно 20 банків, однак "Газпромбанк" став єдиним, проти кого введено санкції.

Регулятор повідомив, що з'явилися "серйозні недоліки у процесах з протидії відмиванню грошей", що пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюриху, власником якого є "Газпромбанк", що заснований російським газовим гігантом "Газпром".

"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія "Газпромбанк Швейцарія" серйозним чином порушила процес з протидії відмиванню грошей згідно із вимогами у період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в повідомленні.

У своїй заяві "Газпромбанк Швейцарія" повідомив, що приймає рішення FINMA, прийняте у понеділок.

"Банк буде пильно стежити за невеликим числом існуючих приватних клієнтів", - йдеться в заяві банку. Зазначається, що після того, як було опубліковано "Панамське досьє", рада банку негайно ініціювала розслідування.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:53
Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів
20:09
Фото
У податковій службі Анкари вибухнув паровий котел
19:48
У Туреччині передумали звільняти з-під варти главу філії Amnesty International
19:17
Швейцарія ввела санкції проти дочірньої компанії "Газпромбанку" РФ
18:52
Виконавця наїзду на людей біля мечеті в Лондоні визнали винним у вбивстві
18:18
Угорщина погрожує вийти з переговорів ООН щодо міграції
18:04
Рада Європи у лютому може прийняти новий план дій для України
17:43
У Нідерландах хочуть заборонити іноземне фінансування партій
17:34
В РФ хвалять Варшаву за заборону "бандеризму", але нарікають на польську русофобію
17:10
В ЄС планують покращити законодавство щодо якості питної води
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Новий уряд на тлі антикорупційних протестів: чи вийде Румунія з політичної кризи

Призначення нового уряду аж ніяк не послабило політичну кризу в Румунії. Швидше навпаки - масові антикорупційні протести, що тривають більше року, вже змусили реагувати Брюссель. Втім, правлячi соціал-демократи не планують згортати свій конфронтаційний курс.

Борис Кобаль, Олена Курята, для Європейської правди

Нагодувати Канаду: до яких сюрпризів треба бути готовим українським експортерам

Як зробити ринок Канади ближчим до українських експортерів? Адже канадці жорстко контролюють сільськогосподарську продукцію, яка перетинає їхній кордон. Це вимагає ґрунтовної підготовки для українських експортерів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  