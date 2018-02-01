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Польща законом про "бандеризм" потоптала честь і гідність України - заява депутатів

Четвер, 01 лютого 2018, 20:53
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Депутати Верховної Ради України вважають, що ухвалений в Польщі закон про Інститут національної пам'яті принижує гідність української нації та є наругою над історичною правдою.

Про це йдеться у заяві співголів депутатської групи у ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксани Юринець та Миколи Княжицького, яка є у розпорядженні "Європейської Правди".

"Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної пам'яті вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами", - йдеться у заяві.

Депутати вважають, що під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.

"Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов'язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків", - зазначено в заяві.

Однак, депутати вважають, що з дороги конфронтації, яку започаткував польський парламент, ще є час звернути. 

"Звертаємося до президента Польщі Анджея Дуди із закликом накласти вето на закон про Інститут національної пам'яті і продовжити заходи для подолання трагічних наслідків спільного минулого українців і поляків", - закликають Юринець та Княжицький.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Закон набуде чинності після підписання президентом Польщі.

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