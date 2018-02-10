Ізраїль закрив частину авіапростору після обстрілу ППО Сирії – ЗМІ

Ізраїль закрив частину свого повітряного простору після того, як з території Сирії був збитий літак ізраїльських ВПС.
Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Бюро аеропортів Ізраїлю.
Будь-які польоти заборонені на північ від Шфаїма (20 км на північ від Тель-Авіва).
Крім того, в суботу зранку припиняв роботу і міжнародний аеропорт Тель-Авіва, однак через деякий час його роботу відновили.
Нагадаємо, винищувач ВПС Ізраїлю був збитий в результаті обстрілу з території Сирії у відповідь на удари Ізраїлю по іранських цілях у Сирії.
Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.