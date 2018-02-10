Ізраїль закрив частину авіапростору після обстрілу ППО Сирії – ЗМІ

Субота, 10 лютого 2018, 11:20

Ізраїль закрив частину свого повітряного простору після того, як з території Сирії був збитий літак ізраїльських ВПС.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Бюро аеропортів Ізраїлю.

Будь-які польоти заборонені на північ від Шфаїма (20 км на північ від Тель-Авіва).

Крім того, в суботу зранку припиняв роботу і міжнародний аеропорт Тель-Авіва, однак через деякий час його роботу відновили.

Нагадаємо, винищувач ВПС Ізраїлю був збитий в результаті обстрілу з території Сирії у відповідь на удари Ізраїлю по іранських цілях у Сирії.

Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.