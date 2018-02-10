Ізраїль каже, що не хоче ескалації конфлікту, але Іран і Сирія грають з вогнем

Ізраїль застеріг Сирію та Іран, заявивши, що їх спроби ескалації ситуації можуть обернути проти них всю силу ізраїльської армії.
Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
"Іран і Сирія грають з вогнем. Армія оборони Ізраїлю рішуче діятиме проти спроб ірано-сирійських атак і порушення суверенітету Ізраїлю. Армія готова до різноманітних сценаріїв і у разі необхідності буде діяти" - йдеться у заяві.
В армії наголошують, що сирійське втручання демонструє, що Дамаск вибрав сторону в інциденті між Ізраїлем і Іраном".
"Іран зняв маску. Ясно, що вони використовують Сирію у протистоянні з Ізраїлем" - йдеться у заяві.
В армії наголосили, що не хочуть ескалації, однак якщо вороги оберуть цей шлях, то ціна буде високою.
Нагадаємо, винищувач ВПС Ізраїлю був збитий в результаті обстрілу з території Сирії у відповідь на удари Ізраїлю по іранських цілях у Сирії.
Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.