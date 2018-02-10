Ізраїль каже, що не хоче ескалації конфлікту, але Іран і Сирія грають з вогнем

Субота, 10 лютого 2018, 11:59

Ізраїль застеріг Сирію та Іран, заявивши, що їх спроби ескалації ситуації можуть обернути проти них всю силу ізраїльської армії.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

"Іран і Сирія грають з вогнем. Армія оборони Ізраїлю рішуче діятиме проти спроб ірано-сирійських атак і порушення суверенітету Ізраїлю. Армія готова до різноманітних сценаріїв і у разі необхідності буде діяти" - йдеться у заяві.

В армії наголошують, що сирійське втручання демонструє, що Дамаск вибрав сторону в інциденті між Ізраїлем і Іраном".

"Іран зняв маску. Ясно, що вони використовують Сирію у протистоянні з Ізраїлем" - йдеться у заяві.

В армії наголосили, що не хочуть ескалації, однак якщо вороги оберуть цей шлях, то ціна буде високою.

Нагадаємо, винищувач ВПС Ізраїлю був збитий в результаті обстрілу з території Сирії у відповідь на удари Ізраїлю по іранських цілях у Сирії.

Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.