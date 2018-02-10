Ізраїль завдав нових ударів у Сирії через збитий винищувач

Ізраїль завдав повітряних ударів по ППО та іранських цілях у Сирії після того як сирійська армія заявила, що збила ізраїльський F-16.
Про це повідомляє Reuters.
"12 цілей, в тому числі три батареї ППО і чотири іранські цілі, що є частиною іранської військової присутності у Сирії, були об’єктом атаки" - повідомили в армії Ізраїлю.
Це була друга атака ВПС Ізраїлю на іранські цілі у Сирії в суботу.
Перші авіа удари ізраїльські ВПС здійснили після того як перехопили на території Ізраїлю іранський безпілотник.
У відповідь на цей наліт сирійські ВПС завдали удару по ізраїльських літаках і заявили, що підбили кілька з них. Пізніше армія Ізраїлю підтвердила, що було збито їхній F-16. Пілотам вдалося катапультуватися, один з них отримав серйозні поранення.
Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.
Ізраїль застеріг Сирію та Іран, заявивши, що їх спроби ескалації ситуації можуть обернути проти них всю силу ізраїльської армії.