Ізраїль завдав нових ударів у Сирії через збитий винищувач

Субота, 10 лютого 2018, 13:18

Ізраїль завдав повітряних ударів по ППО та іранських цілях у Сирії після того як сирійська армія заявила, що збила ізраїльський F-16.

Про це повідомляє Reuters.

"12 цілей, в тому числі три батареї ППО і чотири іранські цілі, що є частиною іранської військової присутності у Сирії, були об’єктом атаки" - повідомили в армії Ізраїлю.

Це була друга атака ВПС Ізраїлю на іранські цілі у Сирії в суботу.

Перші авіа удари ізраїльські ВПС здійснили після того як перехопили на території Ізраїлю іранський безпілотник.

У відповідь на цей наліт сирійські ВПС завдали удару по ізраїльських літаках і заявили, що підбили кілька з них. Пізніше армія Ізраїлю підтвердила, що було збито їхній F-16. Пілотам вдалося катапультуватися, один з них отримав серйозні поранення.

Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті.

Ізраїль застеріг Сирію та Іран, заявивши, що їх спроби ескалації ситуації можуть обернути проти них всю силу ізраїльської армії.