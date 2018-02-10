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Ердоган: під час операції в Сирії був збитий турецький гелікоптер

Субота, 10 лютого 2018, 15:15
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Гелікоптер ВПС Туреччини був збитий над південно-східною турецькою провінцією Хатай в ході операції "Оливкова гілка" у Сирії.

Цю інформацію підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet daily news.

"Виконавці заплатять високу ціну за те, що збили гелікоптер" - заявив Ердоган.

Пізніше прем'єр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив, що в ході інциденту, в результаті якого був збитий один з двох гелікоптерів, загинули двоє солдатів.

За його словами, на цьому етапі достеменно невідомо, чи інцидент став результатом зовнішнього втручання, розслідування триває.

Як відомо, турецькі сухопутні війська 21 січня увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв розширити наступ своїх військ в Сирії проти курдських підрозділів, незважаючи на заклики до стримування від західних союзників.

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