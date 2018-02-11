Прем’єрка Британії у найближчі тижні обіцяє детальний план щодо Brexit

Неділя, 11 лютого 2018, 13:26

У найближчі тижні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступить з двома промовами щодо Brexit, щоб більш детально окреслити шлях виходу країни з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в британському уряді.

Британія сподівається закріпити угоду про перехідний період наступного місяця і дійти згоди щодо довгострокової торговельної угоди в кінці цього року.

Однак минулого тижня Брюссель заявив, що перехідної угоди може і не бути, а Лондон повинен уточнити, чого він хоче від ЄС.

Ці питання уряд Мей прагне розглянути у шести виступах прем'єр-міністра та інших старших міністрів в найближчі кілька тижнів.

Першу промову Тереза Мей виголосить на конференції в Мюнхені наступної суботи. У ній вона окреслить відносини з ЄС у сфері безпеки. У іншій промові Мей представить бачення майбутнього партнерства Британії з ЄС, хоча дата цього виступу ще не відома.

Із промовами виступлять також міністр закордонних справ Борис Джонсон, міністр у справах Brexit Девід Девіс, міністр торгівлі Ліам Фокс і міністр Кабінету міністрів Девід Лідінгтон.