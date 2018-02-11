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Прем'єр Польщі каже, що за допомогу євреям поляків репресували найбільше

Неділя, 11 лютого 2018, 16:06
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Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що у Польщі були найбільші репресії за допомогу євреям.

Про це повідомляє "Польське радіо".

На зустрічі з жителями Холма Моравецький заявив, що польський народ заслуговує на дерево "Праведник народів світу".

"Тому що в нас були найбільші німецькі репресії за допомогу євреям, саме в нас євреям допомагало найбільше осіб", - сказав польський прем’єр.

За його словами, у спільних інтересах Польщі та Ізраїлю є боротьба за історичну правду.

 "У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями, цього не можна порівняти з іншими країнами в Європі та світі. Євреї почувалися на наших землях щасливими", –  сказав Моравецький. 

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. 

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

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