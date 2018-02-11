Прем'єр Польщі каже, що за допомогу євреям поляків репресували найбільше

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що у Польщі були найбільші репресії за допомогу євреям.
Про це повідомляє "Польське радіо".
На зустрічі з жителями Холма Моравецький заявив, що польський народ заслуговує на дерево "Праведник народів світу".
"Тому що в нас були найбільші німецькі репресії за допомогу євреям, саме в нас євреям допомагало найбільше осіб", - сказав польський прем’єр.
За його словами, у спільних інтересах Польщі та Ізраїлю є боротьба за історичну правду.
"У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями, цього не можна порівняти з іншими країнами в Європі та світі. Євреї почувалися на наших землях щасливими", – сказав Моравецький.
Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.
Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.
Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.