Аеропорт Лондона закрили через знайдену у Темзі бомбу часів Другої світової

Аеропорт Лондон-Сіті закрили після того як неподалік у Темзі було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє BBC.
Знахідку виявили в неділю вранці у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.
Спеціалісти пізніше підтвердили вибуховий характер знайденого пристрою і аеропорт був закритий о 22.00.
Адміністрація аеропорту Лондон-Сіті радить пасажирам не їхати в аеропорт і звертатись за інформацією до своєї авіакомпанії.
У районі, де було знайдено бомбу, встановили периметр безпеки. Мешканців навколишніх будинків евакуювали
Поліція разом з представниками ВМС Британії працюють над знешкодженням вибухівки.