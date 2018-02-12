Аеропорт Лондона закрили через знайдену у Темзі бомбу часів Другої світової

Понеділок, 12 лютого 2018, 08:02

Аеропорт Лондон-Сіті закрили після того як неподалік у Темзі було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

Знахідку виявили в неділю вранці у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.

Спеціалісти пізніше підтвердили вибуховий характер знайденого пристрою і аеропорт був закритий о 22.00.

Адміністрація аеропорту Лондон-Сіті радить пасажирам не їхати в аеропорт і звертатись за інформацією до своєї авіакомпанії.

У районі, де було знайдено бомбу, встановили периметр безпеки. Мешканців навколишніх будинків евакуювали

Поліція разом з представниками ВМС Британії працюють над знешкодженням вибухівки.