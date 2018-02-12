Уряд однієї з німецьких земель вимагає припинити дію безвізу для Грузії

Понеділок, 12 лютого 2018, 08:27

Уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого минулого року безвізового режиму з Грузією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр з питань інтеграції землі Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру.

У листі повідомляється, зокрема, про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю". У листі Штамп закликав де Мезьєра вжити заходів на європейському рівні з метою припинення безвізу для Грузії.

Федеральне міністерство внутрішніх справ визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою.

"Вживаються відповідні заходи", - йдеться у відповіді Берліна.

У листі Штамп зазначив, що в Німеччині минулого року кількість шукачів притулку з грузинськими паспортами зросла з 170 до 743 осіб на місяць. При цьому, як повідомляє Федеральне управління з кримінальних справ, дехто із шукачів притулку використовує час розгляду їхніх заяв для здійснення "кримінальної діяльності" на території Німеччини.

Тим часом віце-прем'єр, міністр закордонних справ Грузії Міхеіл Джанелідзе 10 лютого зазначив, що уряд країни серйозно сприймає занепокоєння країн-членів ЄС. За його словами, поки немає умов для призупинення візової лібералізації, однак необхідно, щоб "громадяни Грузії звернули увагу на низку правил та не порушували їх".