Знайти
АКТУАЛЬНО

Уряд однієї з німецьких земель вимагає припинити дію безвізу для Грузії

Аеропорт Лондона закрили через знайдену у Темзі бомбу часів Другої світової

Віце-канцлер Австрії назвав Косово частиною Сербії

Макрон хоче реорганізувати іслам у Франції

У Німеччині закликали відмовитись від участі флоту в міжнародних місіях – бракує кораблів

ЗМІ Польщі назвали українських заробітчан одним з головних рушіїв економіки

Італійці вийшли на багатотисячний протест проти расизму






Уряд однієї з німецьких земель вимагає припинити дію безвізу для Грузії

Понеділок, 12 лютого 2018, 08:27
Версія для друку Коментарі

Уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого минулого року безвізового режиму з Грузією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр з питань інтеграції землі Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру.

У листі повідомляється, зокрема, про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю". У листі Штамп закликав де Мезьєра вжити заходів на європейському рівні з метою припинення безвізу для Грузії.

Федеральне міністерство внутрішніх справ визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою.

"Вживаються відповідні заходи", - йдеться у відповіді Берліна.

У листі Штамп зазначив, що в Німеччині минулого року кількість шукачів притулку з грузинськими паспортами зросла з 170 до 743 осіб на місяць. При цьому, як повідомляє Федеральне управління з кримінальних справ, дехто із шукачів притулку використовує час розгляду їхніх заяв для здійснення "кримінальної діяльності" на території Німеччини.

Тим часом віце-прем'єр, міністр закордонних справ Грузії Міхеіл Джанелідзе 10 лютого зазначив, що уряд країни серйозно сприймає занепокоєння країн-членів ЄС. За його словами, поки немає умов для призупинення візової лібералізації, однак необхідно, щоб "громадяни Грузії звернули увагу на низку правил та не порушували їх". 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
09:37
В МЗС нагадали про річницю "Мінська-2": Кремль не виконав нічого
09:27
У Польщі колишнього заступника міністра затримали через корупцію
08:55
Меркель налаштована повністю відпрацювати четвертий строк на посту канцлера
08:27
Уряд однієї з німецьких земель вимагає припинити дію безвізу для Грузії
08:18
США заявили про готовність до переговорів з КНДР
08:02
Аеропорт Лондона закрили через знайдену у Темзі бомбу часів Другої світової
17:52
У США вимагають перевірити продаж маєтку Трампа російському олігарху з "кремлівського списку"
17:14
Віце-канцлер Австрії назвав Косово частиною Сербії
16:39
Лавров про "кремлівський список" США: його можна було скласти за півгодини
16:06
Прем'єр Польщі каже, що за допомогу євреям поляків репресували найбільше
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олександр Щерба, посол України в Австрії

Не просто бал: причини та маловідомі подробиці поїздки Порошенка до Відня

Не всім ця "родзинка" здалася солодкою. Довелося пояснювати та переконувати... Якщо в Америці люблять налагоджувати контакти за грою в гольф, то в Австрії це роблять на балу або в оперному антракті. Такий вже шарм у цієї унікальної країни...

Віктор Савінок, для Європейської правди

Нова коаліція для Меркель: чого чекати ЄС та Україні від нового німецького уряду

Згідно з коаліційною угодою, треба розраховувати на збереження позиції ФРН в питаннях санкційного режиму щодо Росії. Водночас ключовим моментом для офіційного Києва сторони великої коаліції вважають продовження реформ та подолання корупції.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  