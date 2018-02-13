Знайти
АКТУАЛЬНО

В РФ підтвердили загибель чотирьох росіян від авіаудару США в Сирії

Саакашвілі в Польщі заявив про "незаконне викрадення"

Польща підтвердила, що прийняла Саакашвілі

МЗС Німеччини до річниці "Мінська-2": зроблено занадто мало

Полторак не поїде до НАТО через "блокаду" з боку Угорщини

Карнавал у Німеччині: Трампа показали у "компрометуючій" позі з російським ведмедем

Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців: звіт для Мюнхенської конференції безпеки






У США сенатори вимагають у Трампа ввести санкції проти фігурантів "кремлівського списку"

Вівторок, 13 лютого 2018, 08:11
Версія для друку Коментарі

У США три сенатора від Демократичної партії підготували резолюцію з вимогою введення нових санкцій проти фігурантів "кремлівського списку".

Про це повідомляє Politico.

Сенатори конгресу США Бен Кардін, Шеррод Браун і Роберт Менендес закликали президента Дональда Трампа посилити антиросійські санкції, що стало можливим завдяки прийнятому в 2017 році закону.

Демократи обурені тим, що в січні адміністрація Трампа вирішила не вводити нові санкції проти Росії.

"Недостатність серйозності, яку демонструє адміністрація в умовах чіткої загрози національній безпеці, є тривожною і так не може тривати далі", - сказав Кардін.

Як зазначається, автори резолюції відіграють ключову роль у розробці законодавства, що стосується санкцій.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. 

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад трильйон доларів США. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній. При укладанні списку Мінфін використав дані американського журналу Forbes, який щорічно складає список найбагатших людей світу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
09:57
Аеропорт Лондона відновив роботу після виявленої у Темзі бомби часів Другої світової
09:36
Проросійський мер молдовського міста Бєльці йде у відставку
08:59
В Анкарі вулицю з посольством США перейменують на честь турецької операції в Сирії
08:40
В РФ підтвердили загибель чотирьох росіян від авіаудару США в Сирії
08:11
У США сенатори вимагають у Трампа ввести санкції проти фігурантів "кремлівського списку"
08:03
Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair
20:00
Путін заявив, що поговорив телефоном з Трампом
19:42
відео
Саакашвілі в Польщі заявив про "незаконне викрадення"
19:23
Турецькі кораблі четвертий день блокують бурове судно біля Кіпру
18:55
Польща підтвердила, що прийняла Саакашвілі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Ані слова про війну: як заради ЄС балканські країни йдуть назустріч учорашнім ворогам

Перекритий центр Загреба, поліцейські кордони, снайпери на дахах – місто готується до історичного візиту. Вперше за багато років до столиці Хорватії приїхав президент Сербії. Президент країни, яка ще донедавна вела з Хорватією війну і яку чимало хорватів вважають своїм ворогом...

Хюг Мінгареллі, посол Євросоюзу

Жодного виправдання затримці: стаття посла ЄС про пріоритети України

Реєстрація законопроектів, що суперечать чи навіть шкодять Угоді про асоціацію, таких як "Купуй українське, плати українцям!", може призвести до втрати Україною міжнародної репутації та порушення зобов’язань, взятих нею у відносинах з ЄС.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  