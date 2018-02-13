У США сенатори вимагають у Трампа ввести санкції проти фігурантів "кремлівського списку"

Вівторок, 13 лютого 2018, 08:11

У США три сенатора від Демократичної партії підготували резолюцію з вимогою введення нових санкцій проти фігурантів "кремлівського списку".

Про це повідомляє Politico.

Сенатори конгресу США Бен Кардін, Шеррод Браун і Роберт Менендес закликали президента Дональда Трампа посилити антиросійські санкції, що стало можливим завдяки прийнятому в 2017 році закону.

Демократи обурені тим, що в січні адміністрація Трампа вирішила не вводити нові санкції проти Росії.

"Недостатність серйозності, яку демонструє адміністрація в умовах чіткої загрози національній безпеці, є тривожною і так не може тривати далі", - сказав Кардін.

Як зазначається, автори резолюції відіграють ключову роль у розробці законодавства, що стосується санкцій.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад трильйон доларів США. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній. При укладанні списку Мінфін використав дані американського журналу Forbes, який щорічно складає список найбагатших людей світу.