Звільнений в Туреччині журналіст Die Welt повернувся до Німеччини

Субота, 17 лютого 2018, 10:01

Після звільнення з досудового ув'язнення у Туреччині кореспондент газети Die Welt повернувся до Німеччини ввечері у п'ятницю, 16 лютого.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Літак з 44-річним Денізом Юджелем прибув рейсом зі Стамбула до берлінського аеропорту "Тегель".

Фото DPA

Уже у Берліні кореспондент Die Welt записав відеозвернення та опублікував його у своєму мікроблозі Twitter.

"Я до цього часу не знаю, чому я був арештований рік тому, точніше, чому я став заручником рік тому - і я не знаю, чому я був звільнений сьогодні - у мене все ще немає обвинувального висновку", - сказав він.

"Звичайно, я щасливий, але все ще залишається щось гірке, бо мій арешт не мав нічого спільного з законом та верховенством права, тому моє звільнення також не має нічого спільного з цим", - продовжував він у своєму виступі.

Нагадаємо, що Юджель, який має громадянство і Туреччини, і Німеччини, був затриманий в Стамбулі 14 лютого минулого року для допиту, після чого взятий під варту. Двома тижнями пізніше суд заарештував його за підозрою в "пропаганді тероризму" і "розпалюванні міжнаціональної ненависті". З 27 лютого він перебував у в'язниці Бешикташ.

16 лютого 2018 року влада Туреччини звільнила німецько-турецького журналіста видання Die Welt, який рік перебував у в'язниці.

Раніше Ердоган заявляв, що поки він президент, Юджель не буде виданий Німеччині. Питання його арешту було серйозним каменем спотикання у стосунках між країнами.