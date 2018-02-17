Берлін не виділить 2% ВВП на оборону, це означатиме мілітаризацію – Габріель

Субота, 17 лютого 2018, 10:50

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель не вважає можливим витрачати 2% ВВП на оборону, як того вимагають домовленості всередині Північноатлантичного Альянсу.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Габріель визнав, що вимога про норму у 2% є чинною. Наразі оборонний бюджет – менший за 1% ВВП, тому Берлін має збільшувати витрати на оборону. Поза тим, міністр не вважає, що Німеччині варто ставити навіть далеку мету про досягнення показника у 2%.

"Я не впевнений, що Німеччині варто витрачати 2% ВВП на оборону в Німеччині. Уявіть, що Німеччина витрачає 70 мільярдів євро на рік на оборону. Чи ви не думаєте, що це викличе запитання інших держав?", - запита він.

Міністр натякнув, що, зважаючи на високий ВВП Німеччини, це буде означати надлишкову мілітаризацію.

"Якщо так буде, то думаю, що за кілька років не всі будуть із цим згідні і ми почуємо незгоду сусідів, приміром, Франції", - пояснив він.

Габріель також заявив, що Німеччина поінформувала про цю позицію інших європейських партнерів.

Нагадаємо, у НАТО очікують, що у поточному році вісім країн-членів витрачатимуть 2% від свого ВВП на оборону.