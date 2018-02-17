Глава МЗС Німеччини назвав умову можливого послаблення санкцій проти РФ

Субота, 17 лютого 2018, 11:56

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що виступає за послаблення деяких санкцій, введених проти Росії, якщо на сході України буде реалізована угода про припинення вогню з допомогою миротворців ООН.

Про це він заявив сьогодні у Мюнхені, повідомляє Reuters.

Габріель заявив, що це "нереалістично" наполягати на повній реалізації Мінських домовленостей, не пропонуючи до того деяке послаблення санкцій проти РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що існують ще принципові відмінності щодо пропозиції Росії та інших країн щодо введення миротворчої місії ООН на схід України.

Однак, на думку Габріеля, ідея про введення миротворчої місії ООН є "одним із небагатьох реалістичних варіантів", щоб досягти певного прогресу у припиненні насильства, внаслідок якого загинуло близько 10 000 осіб в регіоні з 2014 року.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про неуспіх переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим щодо мандату миротворчої місії на Донбасі.