МЗС України не повірило в "глибоке розчарування" у польського президента

Субота, 17 лютого 2018, 16:38

В МЗС України вважають необґрунтованою заяву про "глибоке розчарування" Польщі результатами переговорів українського та польського віце-прем'єр-міністрів, що пройшли 16 лютого.

Про це заступник глави МЗС України Василь Боднар написав у своєму Twitter.

"Результати переговорів на рівні віце-прем'єр-міністрів України та Польщі були позитивно оцінені обома сторонами. У цьому зв'язку вважаю необґрунтованим "глибоке розчарування результатами переговорів", оприлюднене канцелярією президента Республіки Польща", - написав він.

Результати переговорів на рівні віце-прем'єр-міністрів України та Польщі були позитивні оцінені обома сторонами. У цьому зв'язку вважаю необґрунтованим "глибоке розчарування результатами переговорів", оприлюднене Канцелярією Президента РП https://t.co/9ab5n3i7cq — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 17 лютого 2018 р.

Нагадаємо, віце-прем’єр України Павло Розенко 16 лютого перебував з візитом у Варшаві, де мав переговори зі своїм польським колегою Пйотром Глінським щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті.

Сьогодні, 17 лютого, у Польщі заявили, що "глибоко розчаровані" результатами переговорів між українським та польським віце-прем'єр-міністрами, оскільки Київ досі не прийняв рішення щодо питання скасування мораторію на ексгумацію польських поховань в Україні.