Клімкін виправдав данського міністра, який відмовився говорити про зміни в Україні

Субота, 17 лютого 2018, 18:30

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував позицію свого данського колеги Андреса Самуельсена, який відмовився відповідати на запитання про реформи в Україні.

Про це голова МЗС України написав у своєму twitter.

Павло Клімкін закликав не критикувати данського дипломата з цього приводу.

"Не наїздіть на мого друга Андреса", - попросив він.

Міністр також визнав, що в перебігу українських реформ є прогалини, через які складно говорити про них лише позитивно.

Не наїздіть на мого друга Андреса :). Він має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати :) https://t.co/yv6khoEKVF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2018 р.

"Він (голова МЗС Данії) має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати", - пояснив Клімкін, посилаючись на слова данського колеги.

Як повідомляла "Європейська правда" в суботу на українському ланчі, що організований Фондом Пінчука, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен кілька разів поспіль відмовився відповідати на запитання про те, чи прямує Україна за президента Петра Порошенка у напрямку Заходу, та порівняв дану тему із запитаннями про те, чи є "стакан наполовину пустий чи наполовину повний".

Схоже, що таким чином Самуельсен намагався уникнути критики офіційного Києва перед запланованим візитом в Україну.