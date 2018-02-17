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Клімкін виправдав данського міністра, який відмовився говорити про зміни в Україні

Субота, 17 лютого 2018, 18:30
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував позицію свого данського колеги Андреса Самуельсена, який відмовився відповідати на запитання про реформи в Україні.

Про це голова МЗС України написав у своєму twitter.

Павло Клімкін закликав не критикувати данського дипломата з цього приводу.

"Не наїздіть на мого друга Андреса", - попросив він.

Міністр також визнав, що в перебігу українських реформ є прогалини, через які складно говорити про них лише позитивно.

"Він (голова МЗС Данії) має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати", - пояснив Клімкін, посилаючись на слова данського колеги.

Як повідомляла "Європейська правда" в суботу на українському ланчі, що організований Фондом Пінчука, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен кілька разів поспіль відмовився відповідати на запитання про те, чи прямує Україна за президента Петра Порошенка у напрямку Заходу, та порівняв дану тему із запитаннями про те, чи є "стакан наполовину пустий чи наполовину повний".

Схоже, що таким чином Самуельсен намагався уникнути критики офіційного Києва перед запланованим візитом в Україну.

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