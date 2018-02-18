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Президента Банку Латвії затримали в рамках корупційної справи

Неділя, 18 лютого 2018, 13:41
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Латвійське Бюро по боротьбі та запобігання корупції (БПБК) призначило президенту Банку Латвії Ілмару Рімшевічу статус затриманого в рамках кримінальної справи.

Про це заявив прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс, повідомляє Delfi.

"Зараз ні у мене, ні у інших посадових осіб немає ніяких підстав втручатися в роботу БПБК. Відомство діє професійно і точно. Як тільки керівництво БПБК визнає за необхідне надати суспільству інформацію про хід слідства, це негайно буде зроблено. Уряд повністю довіряє антикорупційному бюро і готово надати всю необхідну підтримку, не допускаючи ніякого втручання в роботу БПБК ", - зазначив Кучінскіс.

Кучінскіс підкреслив, що він як прем'єр-міністр разом з міністром фінансів і урядом стежить за тим, щоб Банк Латвії повноцінно і якісно виконував всі свої зобов'язання.

Прем'єр наголошує, що немає ніяких ознак, що свідчать про загрози для фінансової системи Латвії.

В п'ятницю, 16 лютого, співробітники БПБК провели обшуки в кабінеті Рімшевіча і в його будинку. В цей же день правоохоронці затримали бізнесмена Маріса Мартінсонса.

За даними ЗМІ, слідство розглядає три протиправних дії: вимагання хабара для посадової особи, вимагання групою осіб за попередньою змовою і посередництво при дачі хабара. Слідчі підозрюють, що в Латвії в сфері організованої злочинності діє група, члени якої розділили сфери діяльності. Використовуючи службове становище і політичний вплив, група, можливо, вимагала хабара, в тому числі і у кредитних установ.

Раніше вже повідомлялося, що БПБК почало перевірку в зв'язку з озвученою в ЗМІ інформації, про те, що адміністратор неплатоспроможності Маріс Спрудс і високопоставлена ​​особа з фінансового сектора вимагали хабар у найбільшого акціонера Norvik banka Григорія Гусельникова.

Також стало відомо, що БПБК почало перевірку інформації, що міститься в заяві мережі Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), про те, що керівництво латвійського ABLV Bank до 2017 року використовувало хабарництво для здійснення впливу на посадових осіб в Латвії.

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