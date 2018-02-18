Туреччина заперечила використання хімічної зброї в Сирії

Туреччина заперечує заяви моніторингових груп та сирійських державних ЗМІ про те, що турецькі військовослужбовці використовували хімічну зброю проти цивільних осіб під час операції у північно-західній Сирії.
Про це повідомляє Al Jazeera.
"Туреччина не використовує міжнародно заборонені військові інструменти в Афріні", - сказав Ясін Актай, головний радник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.
Сирійський центр з прав людини повідомив, що шість людей постраждали під час турецького обстрілу в районі Афріна і всі вони мали проблеми з диханням, що може бути ознакою використання хімічної зброї.
"Медичні джерела підтвердили використання газу під час обстрілу, але група поки не змогла встановити тип використовуваних газів", - сказано в заяві групи.
Державне сирійське інформаційне агентство SANA, цитуючи місцевих лікарів повідомило, що шість осіб були госпіталізовані з симптомами ядухи після удари турецьких снарядів, що містили отруйний газ.