Туреччина заперечила використання хімічної зброї в Сирії

Неділя, 18 лютого 2018, 15:22

Туреччина заперечує заяви моніторингових груп та сирійських державних ЗМІ про те, що турецькі військовослужбовці використовували хімічну зброю проти цивільних осіб під час операції у північно-західній Сирії.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Туреччина не використовує міжнародно заборонені військові інструменти в Афріні", - сказав Ясін Актай, головний радник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Сирійський центр з прав людини повідомив, що шість людей постраждали під час турецького обстрілу в районі Афріна і всі вони мали проблеми з диханням, що може бути ознакою використання хімічної зброї.

"Медичні джерела підтвердили використання газу під час обстрілу, але група поки не змогла встановити тип використовуваних газів", - сказано в заяві групи.

Державне сирійське інформаційне агентство SANA, цитуючи місцевих лікарів повідомило, що шість осіб були госпіталізовані з симптомами ядухи після удари турецьких снарядів, що містили отруйний газ.