Президент Австрії застеріг ультраправих від наклепів на державні ЗМІ

Неділя, 18 лютого 2018, 16:11

Президент Австрії Александр Ван дер Белен застеріг ультраправу "Партію свободи" (FPO) проти застосування наклепів для дискредитації журналістів після серії вербальних нападів на державне телебачення.

Про це повідомляє The Local.

"Обмовленням, а також обвинуваченням проти когось без будь-якої суті, не має місця в публічних дебатах", - сказав Ван дер Беллен.

Австрійській президент таким чином відреагував на низку суперечливих заяв голови FPO Хайнца-Крістіана Штрахе спрямованих, зокрема, про державної телекомпанії.

Штрахе, який є заступником канцлера, розмістив в соціальних мережах фотографію відомого телеведучого новин із текстом: "Існує місце, де брехня стає новиною - це ORF" (Austrian Broadcasting Corporation). Пізніше Штрахе заявив, що це була "сатира".

"Свобода вираження поглядів, свобода преси та незалежність засобів масової інформації є неодмінними умовами динамічної ліберальної демократії, як і можливість критичних зауважень щодо політиків", - додав Ван дер Белен.

Праві партії регулярно критикують державне телебачення, вважаючи, що воно традиційно підтримує соціал-демократів та консерваторів.