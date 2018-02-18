Вибори в Італії: перемогу прогнозують коаліції Берлусконі і популістам

Неділя, 18 лютого 2018, 16:53

Правий блок на чолі з партією колишнього прем’єр-міністра Сильвіо Берлусконі лідирує у передвиборчих перегонах, але не отримає достатньо голосів для абсолютної більшості.

Про це свідчать результати опитування YouTrend, повідомляє The Local.

Коаліція, до складу якої входить партія Сильвіо Берлусконі Forza Italia, та дві крайньо праві партії, отримають 37,2% голосів.

Але новий закон про вибори, запроваджений у 2017 році, означає, що ця цифра все ще недостатня для формування парламентської більшості.

У рамках коаліції, правоцентристська Forza Italia, як очікується, отримає 16,8% голосів. Антиміграційна "Ліга Півночі" - 13,2%, і крайні праві "Брати Італії" - 4,7%.

Популістський рух "5 зірок" (M5S), як очікується, отримає 27,8% голосів. Він набере найбільше голосів, якщо рахувати партії окремо, але не зможе самостійно сформувати уряд.

Лівоцентристська коаліція, до складу якої входить правляча Демократична партія, отримає 27,4% голосів.

Це останнє соціологічне опитування, яке було опубліковано до голосування 4 березня. За італійським законодавством, публікувати результати протягом двох тижнів до виборів заборонено.