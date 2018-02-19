Невідомі розмалювали ворота посольства Польщі в Тель-Авіві свастиками

Понеділок, 19 лютого 2018, 07:57

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Наступного дня після заяви польського прем’єра Моравецького про "євроейських злочинців" під час Другої світової невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики.

Про це повідомляє BBC.

У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово "вбивця".

Поліція Тель-Авіва проводить розслідування для з’ясування винуватців. До тепер ніхто не взяв на себе відповідальність за вандалізм щодо будівлі дипломатичної місії.

На безпековій конференції в Мюнхені Моравецький прирівняв "єврейських злочинців" до польських та інших, що негайно викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїлю, який називав слова польського прем’єра "обурливими".

У польському уряді пізніше заявили, що слова Моравецького жодним чином не мали на меті заперечувати Голокост або зробити євреїв, які постраждали від Голокосту, відповідальними за те, що було нацистським німецьким геноцидом.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Закон передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.