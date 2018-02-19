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В Белграді затримали двох українок за нелегальну зйомку будівлі Генштабу

Понеділок, 19 лютого 2018, 14:00
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Військова поліція Сербії заарештувала двох громадянок України та двох громадян США, які за допомогою дрона намагались зняти будівлю старого Генштабу Сербії.

Про це повідомляють сербські ЗМІ, зокрема B92.

Міністерство оборони Сербії підтвердило телеканалу Prvu TV арешт чотирьох осіб, які спробували без дозволу зняти будівлю. Видання Alo! пише, що затримані українки - з Луганська. 

Як повідомляють ЗМІ, арештованих передали в руки поліції, справа перебуває на розгляді прокуратури та поліції.

Затримані намагались зняти будівлю старого Генерального штабу, де сьогодні розміщені Агентство військової розвідки та Агентство військової безпеки Сербії. 

Арешт іноземних громадян підтвердив президент Сербії Александар Вучич, який сказав, що це не "щось небезпечне". Більше інформації він отримає після зустрічі з представниками сербських спецслужб.

За даними сербських ЗМІ, будівля є важливою у командній системі армії Сербії, оскільки значну частину своєї діяльності у ній проводить міністр оборони Александр Вулін. 

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