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Україна та Литва організують комітет для створення Служби фінансових розслідувань

Понеділок, 19 лютого 2018, 18:21
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Україна та Литва домовилися створити Координаційний комітет для реалізації реформи української Державної фіскальної служби (ДФС) та створення Служби фінансових розслідувань (СФР).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну України.

До складу Комітету будуть входити представники Міністерства фінансів Республіки Литви та України, що формують політику у відповідних сферах.

За пропозицією литовської сторони, Координаційний комітет очолить міністр фінансів України для координації співпраці з ЄС у рамках зазначених реформ.

В рамках програми Європейського Союзу з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами Литва координуватиме надання допомоги в реформуванні Державної фіскальної служби.

Повідомляється, що на зустрічі 19 лютого з делегацією Міністерства фінансів Литовської Республіки та Представництва ЄС в Україні було обговорено план реалізації реформи ДФС, митниці та створення Служби фінансових розслідувань (СФР) - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

Одним із ключових питань в рамках реформи ДФС залишається остаточна ліквідація податкової міліції та створення єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

Нагадаємо, у лютому 2017 року міністр фінансів презентував законопроект щодо створення органу протидії фінансовим злочинам (СФР). До основних функцій Служби належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній-фінансовій-податковій сферах, а також аналітична і профілактична робота. 22 березня того ж року КМУ схвалив законопроект як урядовий.

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