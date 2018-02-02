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Масова бійка в Кале: 5 мігрантів отримали вогнепальні поранення

П'ятниця, 02 лютого 2018, 07:47
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П’ять мігрантів отримали вогнепальні поранення у французькому портовому місті Кале пыд час масової бійки між афганцями та еритрейцями.

Про це повідомляє Le Figaro.

Бійка, яка тривала майже дві години, спалахнула на південній околиці міста, де мігранти стояли в черзі за продуктами.

З невідомих причин афганці зробили кілька пострілів, після цього почалася бійка, в якій брали учать близько сотні біженців з Еритреї та близько 30 афганців.

 

Пізніше ще одна бійка спалахнула  на індустріальному майданчику за кілька кілометрів від місця першого інциденту. "Поліція втрутилась, щоб захистити афганських мігрантів, яким погрожували 150-200 еритрейських мігрантів", - повідомила місцева префектура.

За попередньою інформацією, чотири еритрейські підлітки віком від 16 до 18 років перебувають у критичному стані в місцевій лікарні. Ще одного постраждалого у важкому стані відправили до Лілля.

Принаймні ще 17 людей були поранені ударами залізних кийків.

Французький міністр внутрішніх заявив, що приїде сьогодні в Кале. "Після серйозного інциднету я прийду в Кале сьогодні ввечері, щоб обговорити ситуацію з префектом, мером та місцевими гравцями", - заявив Жерард Коллом.

Місцеві благодійні організації  повідомляють, що в Кале живуть близько 800 мігрантів, тоді як влада говорить про 550-600 осіб.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно відвідав Кале і пообіцяв не допустити повторення ситуації, яка кілька років тому склалася у портовому місті навколо табору мігрантів, відомого як "джунглі".

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