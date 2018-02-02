Климпуш-Цинцадзе: Дзеркальна відповідь на закон про "бандеризм" була б контрпродуктивною

П'ятниця, 02 лютого 2018, 20:37

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що прийняття відповідного закону на новий польський закон про Інститут національної пам'яті, який, зокрема, передбачає покарання за "злочини українських націоналістів", було б контрпродуктивним.

Про це вона заявила в ефірі "5 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Це примітивно, це негідно... Такими діями ми заженемо ситуацію в кут", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У той же час, вона зазначила, що українська сторона буде "досить жорстко, чітко, наполегливо вимагати того, щоб максимально отримати зміни в такий закон, який прийняла Польща".

При цьому віце-прем'єр зазначає, що розраховувати на непідписання цього закону президентом Польщі Анджеєм Дудою не варто.

"Висловлюється така, дуже обережна надія на те, що, можливо, він все-таки не буде підписаний, хоча я б не тішила себе такими надіями", - сказала вона.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.