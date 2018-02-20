Знайти
АКТУАЛЬНО

У річницю Майдану Держдеп США закликав Київ активізувати процес реформ

В Іспанії судять депутата Держдуми у справі російської мафії

Німецькі депутати: будівництво "Північного потоку-2" призведе до розколу ЄС

Каддафі фінансував президентські кампанії Тимошенко та Саркозі - ЗМІ

Україна подала в арбітраж ООН з морського права меморандум про порушення РФ

В Белграді затримали двох українок за нелегальну зйомку будівлі Генштабу

В Будапешті з продажу вилучили карти з неукраїнськими Кримом та Півднем України






В Іспанії судять депутата Держдуми у справі російської мафії

Вівторок, 20 лютого 2018, 08:29
Версія для друку Коментарі

У Мадриді розпочався почався судовий процес над російською мафією, депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Владислава Рєзніка та ще 17 людей звинувачують у відмиванні грошей для російського мафіозного угруповання.

Про це повідомляє BBC.

Імовірні очільники злочинного угруповання, Геннадій Петров та Олексій Малишев, досі на свободі. Вважається, вони у Росії. Деякі з підозрюваних мають зв'язки з російським урядом.

На суді Рєзнік заявив, що доведе свою невинуватість. На лаві підсудних також дружина Рєзніка Діана Гіндін та п'ять іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям.

Справа стосується 2008 року, коли іспанська поліція провела "Операцію Трійка" і заарештувала 20 підозрюваних російських мафіозі.

Російські злочинці почали відмивати гроші в Іспанії в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", що базується в Санкт-Петербурзі.

Для більшості підозрюваних прокуратура вимагає 5,5 років ув'язнення та накладення штрафів у понад 100 млн євро.

Обвинувачення базуються частково у тому числі на перехопленнях телефонних розмовах між підозрюваними та босами мафії.

Імовірного очільника банди Геннадія Петрова заарештували 2008 року, але пізніше він втік до Росії.

Звинувачення стверджує, що банді Петрова "явно вдалося проникнути всередину державного апарату", та що  вона "має зв'язки з російською економічною, політичною, судовою та поліцейською владою".

У Росії банда виконувала замовні вбивства, продавала зброю та наркотики, займалася рекетом і фальшувала гроші. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
09:59
17 турків прибули на човні до Греції, тікаючи від переслідувань Ердогана
09:59
NYT: Трамп зайняв останнє місце у рейтингу президентів США
09:36
У будівлі представництва ЄС у Москві виявили підозрілий предмет
09:34
Німецькі соціал-демократи почали голосування щодо "великої коаліції"
09:23
ЄС не хоче фінансувати ідею Польщі щодо паркану на кордоні з Білоруссю і Україною – ЗМІ
09:04
У річницю Майдану Держдеп США закликав Київ активізувати процес реформ
08:43
В’ятрович: В Польщі за три роки осквернили 15 українських місць пам'яті
08:29
В Іспанії судять депутата Держдуми у справі російської мафії
08:05
У МЗС пояснили, чому Київ не задовольнить всі позиції Угорщини в мовному питанні
07:44
Німецькі депутати: будівництво "Північного потоку-2" призведе до розколу ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Данії

Існує найкраща відповідь на російську агресію: стаття глави МЗС Данії

Не думаю, що хто-небудь очікував легкості у виконанні програми реформ такого масштабу. Процес реформування вже досяг критичного моменту, і є потужні сили, які протистоять реформам – бо відчувають особисту загрозу від змін в Україні...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Мюнхен

Україна в довгій шухляді: в Мюнхені визначили нові пріоритети світової безпеки

Цього року Україну в Мюнхені чекав нехай не бойкот, але байдужість. Вперше Петру Порошенко довелося виступати у майже порожньому залі. Українське питання зникло також із виступів іноземних політиків. Натомість добрих новин можна відзначити дві...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  