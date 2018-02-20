В Іспанії судять депутата Держдуми у справі російської мафії

Вівторок, 20 лютого 2018, 08:29

У Мадриді розпочався почався судовий процес над російською мафією, депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Владислава Рєзніка та ще 17 людей звинувачують у відмиванні грошей для російського мафіозного угруповання.

Про це повідомляє BBC.

Імовірні очільники злочинного угруповання, Геннадій Петров та Олексій Малишев, досі на свободі. Вважається, вони у Росії. Деякі з підозрюваних мають зв'язки з російським урядом.

На суді Рєзнік заявив, що доведе свою невинуватість. На лаві підсудних також дружина Рєзніка Діана Гіндін та п'ять іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям.

Справа стосується 2008 року, коли іспанська поліція провела "Операцію Трійка" і заарештувала 20 підозрюваних російських мафіозі.

Російські злочинці почали відмивати гроші в Іспанії в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", що базується в Санкт-Петербурзі.

Для більшості підозрюваних прокуратура вимагає 5,5 років ув'язнення та накладення штрафів у понад 100 млн євро.

Обвинувачення базуються частково у тому числі на перехопленнях телефонних розмовах між підозрюваними та босами мафії.

Імовірного очільника банди Геннадія Петрова заарештували 2008 року, але пізніше він втік до Росії.

Звинувачення стверджує, що банді Петрова "явно вдалося проникнути всередину державного апарату", та що вона "має зв'язки з російською економічною, політичною, судовою та поліцейською владою".

У Росії банда виконувала замовні вбивства, продавала зброю та наркотики, займалася рекетом і фальшувала гроші.