В’ятрович: В Польщі за три роки осквернили 15 українських місць пам'яті

Вівторок, 20 лютого 2018, 08:43

У Польщі протягом 2014-2017 років відбулися 15 актів вандалізму на українських місцях пам'яті, в тому числі - на могилах.

Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

"Їх виконавцями були спочатку невідомі вандали, потім відповідальність за частину знищень взяли на себе деякі громадські об‘єднання. Попри це, правоохоронні органи Польщі не виявили винуватців, пам‘ятників не відновили, влада не засудила вандалізму", - зазначив В'ятрович.

За його словами, в 2017 році сталося чотири акти плюндрування польських пам'ятників в Україні. Усіх їх засудили як представники влади, так і громадсько-політичних сил - включно з націоналістичними.

"Врешті всі чотири місця (в тому числі нелегалізовані) відновлено зусиллями української сторони", - підкреслив він.

"Відтак на переговорах про легалізацію пам‘ятників українська сторона висуває вимогу симетричного відновлення українських пам‘ятників. Цього не відбувається", - зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що Україні та Польщі треба робити все можливе, аби прибирати з порядку денного чутливі історичні питання.