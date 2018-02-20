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Порошенко і Меркель обговорили Мінські угоди і звільнення заручників

Вівторок, 20 лютого 2018, 18:08
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Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у четверту річницю подій на Майдані.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Співрозмовники обговорили стан реалізації Мінських домовленостей, наголосивши на необхідності консолідації режиму припинення вогню. Окрему увагу під час розмови було приділено питанню звільнення заручників. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення найближчим часом усіх українських заручників та політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Порошенко та Меркель також обговорили відновлення ефективної роботи Спеціального центру з контролю та координації на Донбасі та можливості розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Петро Порошенко та Ангела Меркель домовились продовжити підтримувати контакти з усіх вищезгаданих питань, у тому числі у Нормандському форматі", - зазначили в АП.

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