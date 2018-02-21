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Глава МЗС, якого Сійярто обізвав ідіотом, каже про загрозу членству Угорщини в ЄС

Середа, 21 лютого 2018, 09:47
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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства у ЄС.

Про це він заявив у телефонному інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, яке поспілкувалось з люксембурзьким дипломатом після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав його "ідіотом", який "ненавидить Угорщину".

Раніше у інтерв’ю німецькому виданню Der Tagesspiegel Ассельборн розкритикував угорську законодавчу ініціативу "Стоп Сорос" і закликав Європейську комісію розпочати санкційну процедуру проти Угорщини.

"Я не ненавиджу Угорщину, Петера Сійярто чи Віктора Орбана. Мова не про особистості, а про базові принципи, цінності, закони та повагу людської гідності у кожній країні-члені ЄС.

Ми не можемо прийняти покарання для неурядових організацій, які допомагають шукачам притулку. Такі методи застосовують лише авторитарні режими, недостойні демократичного Європейського Союзу", - пояснив свою позицію люксембурзький міністр.

Ассельборн наголосив, що у нього абсолютно нормальні стосунки з угорським колегою Сійярто. "У мене немає злості, яка могла би вплинути на наші відносини. Як я сказав, мова йде про принципи та цінності. Угорська політика кидає виклик принципам Європейського Союзу", - додав він.

Люксембурзький міністр зазначив, що не може зрозуміти мислення угорського уряду і застеріг, що його політика може дорого коштувати Будапешту.

"Угорський народ повинен розуміти, якщо у них є уряд, який таке робить, то ціною цьому може бути членство у ЄС. Мені було б дуже сумно, якби це трапилося", - заявив Ассельборн.

Зазначимо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обізвав свого люксембурзького колегу Жана Ассельборна ідіотом з божевільними ідеями. Таким чином Петер Сійярто відреагував на заяву Ассельборна, який закликав ЄС протистояти угорським планам ввести заборону на діяльність неурядових організацій, що допомагають мігрантам.

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