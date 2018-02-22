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Парламент Греції створив комісію з розслідування медичного корупційного скандалу

Четвер, 22 лютого 2018, 08:32
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Грецький парламент схвалив створення парламентської комісії з розслідування корупційної справи довкола швейцарської фармацевтичної компанії Novartis, у якій фігурують двоє колишніх прем'єрів та вісім колишніх міністрів.

За відповідне рішення грецькі депутати проголосували у ніч на четвер, повідомляє Associated Press.

Прокуратура Греції підозрює, що швейцарська фармацевтична компанія Novartis давала хабарі топ-політикам в обмін на встановлення фіксованих цін на її ліки.

Засідання парламенту було марафонським – воно тривало 20 годин, від самого ранку середи.

Проведення розслідування підтримали як урядові, так і опозиційні партії. Для кожного з 10 підозрюваних політиків були створені окремі урни для таємного голосування.

Серед підозрюваних у корупції – глава Центрального банку Греції і колишній міністр фінансів Янніс Стурнаріс та єврокомісар і колишній міністр охорони здоров’я Дімітріс Аврамопулос.

Усі підозрювані заперечують обвинувачення, звинувачуючи уряд Греції у проведенні проти них політично вмотивованої кампанії.

За інформацією грецьких ЗМІ, політикам було виплачено близько 50 мільйонів євро хабарів. Компанія Novartis пообіцяла вжити заходів, якщо в результаті розслідування буде виявлено неетичну поведінку її менеджерів.

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