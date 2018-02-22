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Глава МЗС Польщі виступив у США за введення миротворців на Донбас

Четвер, 22 лютого 2018, 08:57
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Польща виступає за розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, бо це важливо для її власної безпеки.

Про це, виступаючи на брифінгу в Раді Безпеки ООН, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє PAP.

Говорячи про Україну після завершення міністерських дебатів у Раді Безпеки ООН, Чапутович наголосив, що було б добре, якби ООН теж брала участь у вирішенні конфлікту на Сході України, спрямувавши на цю ділянку миротворчі сили.

"Щодо цього питання важко досягти угоди, але робота триває… Польща є однією з найактивніших держав у цій галузі, тому що ситуація в Україні дуже важлива для безпеки нашої країни, також через приплив біженців звідти", - сказав Чапутович.

Міністр наголосив, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності, згадавши про дії Росії за межами принципів міжнародного права, такі як анексія Криму та підтримка сепаратистів в Донбасі.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчій місії і створення адміністрації ООН на тимчасово окупованій Донбасі.

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