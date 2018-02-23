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Київ вважає неприпустимими допити про Бандеру українців, які хочуть жити в Польщі

П'ятниця, 23 лютого 2018, 07:39
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Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який представляє Україну в українсько-польській комісії з історичних питань, назвав неприпустимими запитання до українців, які хочуть жити в Польщі, про ставлення до Степана Бандери.

Про це віце-прем'єр сказав в ефірі "5 каналу".

"Ми відслідковуємо ці випадки, і ця інформація надійшла в тому числі від об'єднання українців в Польщі, і ця інформація була мною особисто доведена до представників польської делегації. Ми вважаємо, що такі речі є неприпустимими", - заявив Розенко.

За словами віце-прем’єра, це ще раз підтверджує небезпеку ухвалення закону про Інститут національної пам'яті.

"Це поки що не масові явища, одиничні, але такі факти є. Якщо зараз просто вирішують питання давати візу чи не давати візу, чи давати "карту поляка" чи не давати "карту поляка", задаючи такі питання, а завтра може бути вже кримінальна відповідальність", - сказав Розенко.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на постійне проживання у Польщі, запитують про їхнє ставлення до Степана Бандери та УПА.

Якщо аплікант вагається або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється.

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