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Туреччина засудила рішення Нідерландів визнати геноцид вірмен

П'ятниця, 23 лютого 2018, 08:59
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Туреччина рішуче засудила рішення нижньої палати парламенту Нідерландів визнати геноцидом масове вбивство вірмен за часів Османської імперії.

Про це йдеться в заяві турецького МЗС, повідомляє Hurriyet Daily News.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Палати представників Нідерландів сьогодні (22 лютого – Ред.) визнати події 1915 року "геноцидом", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Описуючи рішення нідерландського парламенту як "необгрунтоване", міністерство заявило, що рішення не має місця ні в історії, ні в правосудді. "Тому воно не має юридичної сили або чинності", - додали у міністерстві.

Позиція Туреччини щодо подій 1915 року полягає в тому, що загибель вірмен в східній Анатолії в 1915 році відбулася після того, як деякі з них приєдналися до росіян, що здійснювали вторгнення, і повстали проти османських сил.

Анкара не визнає ці події геноцидом, але визнає, що в ході Першої світової війни були жертви з обох сторін.

За оцінками істориків, близько 1 млн вірменів були вбиті турками, що було визначено багатьма вченими як перший геноцид ХХ століття.

У четвер нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за визнання геноцидом масове вбивство вірмен за часів Османської імперії. Голосування, ймовірно, ще більше збільшить дипломатичну напругу між Нідерландами та Туреччиною.

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