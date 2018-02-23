США планують відкрити своє посольство в Єрусалимі вже в травні - ЗМІ

П'ятниця, 23 лютого 2018, 17:56

Сполучені Штати планують відкрити своє посольство в Єрусалимі вже в травні цього року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Відкриття посольства у травні - це набагато раніше, ніж очікувалося. Виступаючи в ізраїльському парламенті минулого місяця, віце-президент США Майк Пенс повідомив, що американське посольство буде перенесено з Тель-Авіва до Єрусалима до кінця 2019 року.

Американський чиновник заявив, що відкриття буде приурочено до 70-річчя заснування Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Ізраїлі може бути перенесено в Єрусалим до 2019 року - набагато швидше, ніж Держдеп передбачав раніше.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.