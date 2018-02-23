Більшість держав-членів згодні збільшити внески у бюджет ЄС після Brexit

П'ятниця, 23 лютого 2018, 20:54

Більшість держав-членів погодилися збільшити свої внески в бюджет ЄС після виходу Британії з блоку.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після неформального саміту ЄС.

"Багато країн готові вносити більше в бюджет ЄС після 2020 року" - сказав він.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уточнив, що йдеться про 14 чи 15 країн.

Перед початком саміту Юнкер заявив, що країнам Європейського союзу, очевидно, доведеться збільшити внески у європейський бюджет після виходу Великої Британії із блоку.

Питання формування довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, коли Британія вже вийде з ЄС, стало головним питанням самміту.

У той час як Євросоюз потребує додаткових витрат на оборону, безпеку та міграцію, бюджет ЄС недораховуватиметься 10 мільярдів євро щороку через вихід Британії.